Le retour choc de Frank Lampard se précise !

Mais que se passe-t-il à Chelsea ? Après un licenciement précipité de Thomas Tuchel, un mercato démentiel et un échec cuisant de Graham Potter, c'est désormais...Frank Lampard qui va faire son retour.

Chelsea semble être en pleine crise de panique. Les Blues sont 11es de Premier League, largement hors de portée des tickets européens...malgré le plus gros mercato de l'histoire du football anglais. Le licenciement de Graham Potter cette semaine était inévitable, mais n'a apporté aucune sérénité.

Et comme souvent dans les moments de flou, on fait appel à une légende du club pour calmer le jeu. En l'occurrence...à Frank Lampard, certes ancien milieu de terrain iconique de Chelsea mais aussi ex-entraîneur des Blues. Il y a deux ans, Lampard avait été licencié et remplacé par...Tuchel.

Sky Sports annonce que Chelsea et Frank Lampard (qui était à Stamford Bridge mardi lors du piètre nul contre Liverpool) ont trouvé un accord courant jusqu'au terme de la saison. Aucune discussion n'a eu lieu concernant la saison prochaine : sauf énorme surprise et résultats miraculeux, il ne sera qu'intérimaire.

Cette saison, Lampard officiait à Everton, d'où il a été licencié le 23 janvier dernier.