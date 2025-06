Barré à Anderlecht, un ancien espoir belge s'offre un beau transfert...au Danemark

Après n'avoir jamais réussi à vraiment percer à Anderlecht, Lucas Lissens a quitté le Sporting en janvier 2024 pour le Danemark. À Lyngby, il a reçu sa chance en équipe première. Cela lui vaut maintenant un nouveau transfert.

Lucas Lissens a longtemps été considéré comme un talent émergent au sein des équipes de jeunes d'Anderlecht. Il a signé son premier contrat professionnel en même temps que Yari Verschaeren et Jeremy Doku, mais n'a pas connu la même trajectoire chez les Mauves.

En janvier 2024, il a définitivement quitté le Lotto Park. Lissens, s'est envolé pour le Danemark, où il a rejoint Lyngby. Pas le nom le plus ronflant, mais une équipe où il pouvait se battre pour une place de titulaire et se développer.

La SuperLiga pour faire décoller sa carrière

Bien lui en a pris : cette saison, le Gantois a disputé 29 matchs et a fait bonne impression. Au point d'attirer les regards de franchir un palier. Le défenseur central de 23 ans reste au Danemark et rejoint le FC Randers, quatrième du championnat, qui a activé la clause de départ dans le contrat de Lissens.

Het Nieuwsblad écrit ainsi que le FC Randers ne devra débourser que 335 000 euros. Un accord a été trouvé avec le joueur, les tests médicaux doivent avoir lieu incessamment sous peu.

Anderlecht recevra une petite indemnité de formation si le transfert est officialisé. Lissens a joué quatorze ans pour les Bruxellois et a finalement disputé sept matchs avec l'équipe première.