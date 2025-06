"King Kev" déjà adoubé en Italie : De Bruyne pourrait recevoir un privilège disparu...depuis le départ de Diego Maradona

Kevin De Bruyne va devoir choisir son numéro de maillot au Napoli. Il pourrait recevoir un immense privilège : porter le numéro 10, retiré depuis le départ de Diego Maradona.

C’est officiel : Kevin De Bruyne est un nouveau joueur du Napoli. Le Diable Rouge rejoint ses compatriotes Cyril Ngonge et Romelu Lukaku, alors que Chemsdine Talbi est également cité du côté du sud de l’Italie.

Accueilli comme une star à son arrivée à Rome pour passer la visite médicale, l’ancien joueur de Manchester City a signé un contrat de deux ans, assorti d’une troisième année en option, avec le champion d’Italie.

Il ne lui reste plus qu’à choisir son numéro de maillot et attendre la reprise des entraînements. Selon Sky Italia, De Bruyne ne devrait pas pouvoir conserver son fidèle numéro 17, déjà porté par Mathias Oliveira, qui y tient beaucoup.

Naples envisagerait d'offrir le mythique numéro 10 à Kevin De Bruyne

Toujours selon la même source, Kevin De Bruyne devrait a priori opter pour le numéro 14 qu’il portait à Wolfsburg, et qui, à Naples, appartenait à son grand ami Dries Mertens. Mais une nouvelle donnée pourrait tout changer.

D’après La Repubblica, le Napoli envisagerait de lui offrir le mythique numéro 10. Porté par Diego Maradona, ce numéro avait été retiré en 2000, huit ans après le départ de la légende argentine.

Il a brièvement été ressorti lors d’une descente en Serie C, entre 2004 et 2006, en raison d’une obligation réglementaire imposant aux joueurs de porter un numéro entre 1 et 11. Depuis, personne n’a plus porté le numéro 10 au Stade Diego-Armando-Maradona. Le symbole serait exceptionnel, mais il n'est pas dit que les fans napolitains acceptent que le numéro de leur légende soit ressorti.