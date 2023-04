Marcelo Bielsa va prendre la tête d'une sélection nationale historique

Depuis son intronisation à la tête du Chili en 2007, Marcelo Bielsa n'avait jamais vraiment fait de pause dans sa carrière d'entraîneur. Depuis son départ de Leeds en février 2022, l'entraîneur de 67 ans s'est ressourcé et a préparé son retour. L'Argentine et donc le Chili, l'ancien de Marseille et de Lille sait à quoi équivaut prendre les rênes d'une sélection sud-américaine. Il est prêt pour un épisode 3.

Selon les informations du célèbre journaliste italien Fabrizio Romano, Marcelo Bielsa sera intronisé à la tête de l'Uruguay dans les prochaines heures. Une nation historique, double championne du Monde (1930 et 1950) pour celui qui n'a plus remporté de trophée depuis la Championship avec Leeds, en 2019-2020. Avant cela, l'entraîneur argentin n'avait remporté que les Jeux Olympiques avec son pays natal, en 2004.

🚨 Uruguay are finally closing in on the appointment of Marcelo Bielsa as new head coach. Talks took place in the last two weeks — now at final stages. 🇺🇾



Bielsa, expected to sign soon after the verbal agreement called by @JBruno84 @CLMerlo. pic.twitter.com/uBD6b20ncb