Un plan anti-Orban ? Karel Geraerts ne s'arrête pas à cela

L'Union Saint-Gilloise aura l'occasion de battre La Gantoise une troisième cette fois cette saison. Pour le coach unioniste Karel Geraerts, il est hors de question d'arriver à la Ghelamco Arena avec un surplus de confiance.

Bien que l'Union ait déjà battu La Gantoise deux fois cette saison (2-0 en championnat, 4-0 en Croky Cup), Karel Geraerts ne voit pas les Gantois comme un oiseau pour le chat. "Ces deux victoires se sont déroulées dans un tout autre contexte. Je pense que pour l'instant, La Gantoise est dans une spirale totalement différente, bien meilleure qu'à l'époque", a déclaré Karel Geraerts en conférence de presse ce vendredi.

"Ils ont un attaquant qui marque beaucoup de buts. Il ne faut pas oublier qu'ils jouent encore pour une place en Play-offs 1. Comparé au match qu'on a joué contre eux il y a trois mois, ce sera totalement différent. De plus, on joue en déplacement", a prévenu le coach de l'Union.

Orban - Cuypers, le duo de choc gantois

Si La Gantoise se porte si bien en ce moment, c'est parce qu'un certain Emmanuel Gift Orban, arrivé cet hiver, a déjà planté 9 buts en 7 matchs de championnat. Il est épaulé par Hugo Cuypers, qui compte 18 buts cette saison et est l'actuel meilleur buteur de Pro League.

Karel Geraerts ne semble cependant pas s'arrêter à ces deux hommes, et prévient sur la force gantoise dans son ensemble. "C'est vrai que La Gantoise a des bons attaquants. Mais il ne faut pas non plus oublier qu'ils ont des supers joueurs au milieu du terrain. Le danger peut vraiment venir de partout. Avec l'arrivée d'Orban, ils sont peut-être encore plus libérés. Mais nous jouerons contre une équipe, pas contre un seul joueur."

Un avant-goût des play-offs ?

La Gantoise pourrait, dans trois matchs, se qualifier pour les play-offs 1 et ainsi être futur adversaire de l'Union pour le titre de champion de Belgique. Geraerts ne s'avance cependant pas. "Ce n'est pas à moi de juger qui mérite d'être dans les play-offs. Je regarde juste à ce que je fais avec l'Union. L'équipe qui sera là (dans le top 4) à la fin de la phase classique, c'est celle qui le mérite. Avec l'Union, on va essayer de se mettre dans une bonne position, puis on analysera. Mais il ne faut pas analyser trop vite, il reste encore trois matchs."