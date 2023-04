Marcq, héros improbable et "but stratosphérique" : "Les étoiles s'alignent pour moi"

Buteur au bout du bout du temps additionnel d'une superbe frappe enroulée du pied gauche, le défenseur de 34 ans permet à Charleroi de croire encore aux Play-Offs 2.

Sur une voie de garage sous les ordres d'Edward Still, Damien Marcq est revenu au premier plan avec le retour de Felice Mazzu et compte 14 titularisations sur les 15 derniers matchs. Buteur décisif il y a quelques semaines à Eupen, le Français a remis le couvert, ce samedi soir, et d'une superbe manière.

"Son but est stratosphérique. Je lui ai dit juste après le match que les personnes respectueuses et honnêtes étaient toujours récompensées. Il a 34 ans, n'a pas joué en début de saison et est revenu en donnant toujours son maximum à l'entraînement" se réjouissait l'entraîneur de Charleroi au micro d'Eleven Sports.

Avec cette victoire, le Sporting est provisoirement de retour dans le top 8 mais doit encore attendre les résultats de ses concurrents. "On sait qu'il nous reste deux finales pour aller chercher ce top 8. Nous sommes ici grâce à notre mentalité et notre abnégation, le mentalité de Charleroi. On doit se servir de cette même base pour aller chercher ces deux finales" poursuivait Felice Mazzu en conférence de presse.

"Notre première demi-heure est catastrophique. Il y a plusieurs choses qui ne se sont pas bien passées. C'est loin d'être l'un de nos meilleurs matchs. Quand on mène 2-1, on ne peut pas être rejoint au score. Heureusement, la résilience et la force mentale du groupe ont fait la différence. C'est sur cela qu'on doit s'appuyer pour terminer cette phase classique."

Ce qu'on fait est bien mais insuffisant

C'est évidemment un Damien Marcq aux anges qui s'est présenté en zone mixte. "On n'a rien lâché, c'est à l'image du groupe ces dernières semaines. On sent que les choses tournent en notre faveur, mais on n'a pas encore notre situation entre les mains. Ce qu'on fait est bien mais pas suffisant."

En délivrant Charleroi de la sorte, le défenseur central a enterré son ex, Zulte. "Quand le coup de sifflet final a été donné, je savais que je venais peut-être de les enterrer. J'espère qu'ils vont trouver les ressources nécessaires pour se sauver. De mon côté, c'est une joie immense mais surtout une très grande joie collective. Les étoiles du foot se sont alignées pour moi dans cette seconde partie de saison" a conclu le défenseur central de 34 ans.