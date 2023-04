Les regrets d'une légende de Zulte Waregem : "Ils ont peut-être cru un peu trop longtemps en Mbaye Leye..."

Zulte Waregem est au bord de la relégation. Le club aura de quoi nourrir de gros regrets. Légende du club, Wim De Coninck sait que l'aventure sera peut-être bientôt terminée, mais veut encore y croire.

17e avec 4 points de retard sur le premier non-relégable - Eupen -, Zulte Waregem devra probablement dire au revoir à la Pro League très prochainement.

Au micro de Sporza, ancien joueur de l'Essevee, Wim De Coninck, jette un regard rétrospectif sur la saison morose du club. "Ce qui s'est passé le week-end dernier (contre Charleroi est un peu l'illustration de toute leur saison. Au début de la saison, Gano, le meilleur buteur de la saison dernière, a été exclu. Leye n'en pouvait plus et, après bien des querelles, il a été autorisé à revenir. Lors des premiers matches, il leur a manqué", commence De Coninck. "A la 96e minute, il y a eu ce but de Marcq, un joueur qui ne marque jamais. Mais là, il a marqué un but de classe mondiale."

"Lors du match à domicile contre Eupen, ils ont également mené 5-4 jusqu'à la 94e minute, où ils ont tout de même égalisé", a ajouté De Coninck, comptant le nombre de fois où le club aura des regrets sur la saison en cas de relégation : "Ils en auront au moins 10."

L'ancien joueur pense également que Mbaye Leye aurait dû laisser sa place à Frederik D'Hollander plus tôt. "Ils ont cru en Leye pendant très longtemps, peut-être un peu trop longtemps avec le recul", a-t-il commenté. "J'y crois toujours, mais ils doivent ensuite gagner à domicile contre le Cercle lors de la dernière journée."