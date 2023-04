Kevin De Bruyne agacé par son remplacement, Pep Guardiola s'explique

Après avoir été soigné sur la ligne de touche et touché à la cheville quelques minutes plus tard, KDB a été remplacé à la 68ème minute de jeu lors de la rencontre entre Manchester City et le Bayern Munich (3-0) lors du quart de finale aller de la Ligue des champions.

Sorti peu après l’heure de jeu, Kevin De Bruyne n’a pas caché sa déception au moment de son remplacement. Le Diable Rouge n’a pas tapé dans la main de son remplaçant, Julian Alvarez, et est passé directement devant Pep Guardiola sans lui adresser le moindre regard. L'entraîneur de Manchester City a expliqué pourquoi il avait décidé de faire sortir son maître à jouer. "La décision est tactique. J'ai pris cette décision en fonction de la performance que j'ai vue sur le terrain. Nous avions besoin de l'énergie supplémentaire de Julian à ce moment-là. Je suis là pour prendre les décisions. C'est ma plus grande qualité", a lâché le technicien catalan en conférence de presse dans des propos relayés par Manchester Evening News.