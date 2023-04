Lukaku continue "sa" célébration : "Vous saurez pourquoi en fin de saison"

Romelu Lukaku célèbre ses buts d'une manière bien particulière depuis quelques semaines. Il a recommencé après son penalty marqué au Benfica.

Romelu Lukaku a visiblement un message à faire passer. Déjà en Suède, le Diable Rouge a célébré les buts de son triplé en se mettant un doigt sur la bouche.

Face à la Juventus, il avait recommencé, avant de perdre son sang-froid face aux injures du public turinois et d'être exclu par l'arbitre. Et ce mardi, en Ligue des Champions, Romelu a encore célébré son but par le même geste.

© photonews

"Pourquoi je célèbre mes buts comme ça ? C'est un secret, mais vous saurez pourquoi à la fin de la saison. J'expliquerai pourquoi je les célèbre de cette manière", a promis le Diable Rouge après la rencontre.

Peut-être cela a-t-il à voir avec les critiques subies cette saison. Mais Romelu assure savoir pourquoi il a commencé sur le banc mardi à Benfica : "C'est à cause de mes prestations, et je dois répondre sur le terrain. Je veux aider l'équipe du mieux que je peux".