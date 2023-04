Pep Guardiola : "Je suis détruit émotionnellement"

Ce mardi soir, Manchester City a surclassé le Bayern Munich (3-0) à l'occasion du quart de finale aller de la Ligue des Champions.

Pep Guardiola n'est pas encore tout à fait serein malgré la large victoire de son équipe face au Bayern Munich (3-0) mardi en quart de finale aller de la Ligue des champions. Le manager de Manchester City confie avoir vécu une soirée très agitée mardi malgré le large succès de son équipe.

""Pendant 55/60 minutes, ça a été un match très serré. Par moments, ils ont été meilleurs que nous. On avait marqué par Rodri mais on arrivait pas à les contrôler dans les petits espaces, avec (Jamal) Musiala, (Serge) Gnabry. En début de seconde période, ils se sont créé les meilleures occasions mais on a fait quelques corrections et on a marqué trois buts magnifiques", a lâché le technicien espagnol en conférence de presse.

"Ce n'était pas du tout confortable, je suis détruit émotionnellement ! Aujourd'hui, j'ai du prendre 10 ans (rires). C'était un match tellement demandant... Maintenant, on peut souffler et profiter d'un jour de repos. (...) C'est un super résultat pour nous, mais il va falloir jouer avec la personnalité au retour car c'est une grande équipe en face", a conclu le Catalan.

Rendez-vous le mercredi 19 avril en Allemagne pour la seconde manche.