Choc wallon : Le Standard de Liège valide sa place en Playoffs 2, Charleroi peut nourrir des regrets

Il y avait un choc wallon au programme ce vendredi soir en ouverture de la 33ème journée de Jupiler Pro League. Le Standard de Liège accueillait le Sporting de Charleroi à Sclessin. Le coup d'envoi était donné par Johan Museeuw et Jelle Van Damme.

Aucune surprise du côté liégeois ; on ne change pas une équipe qui gagne. Ronny Deila alignait pour la sixième fois consécutive le même onze de départ. Côté carolo, Felice Mazzù effectuait trois changements. Kayembe, Nkuba, Heymans étaient titularisés tandis qu'Andreou et Tchatchoua débutaient sur le banc. Bayo était quant à lui absent.

❗️ Suite à une décision des 2 clubs et du match delegate afin de permettre aux supporters d’être presents dans le stade a cause de soucis de mobilité, le coup d’envoi de la rencontre est retardé de 1️⃣5️⃣ minutes ⚽️#STACHA #JPL — Standard de Liège (@Standard_RSCL) April 14, 2023

À cause de gros soucis de mobilité aux abords du stade, le match était retardé de quinze minutes (21h) afin de permettre aux supporters d'être présents dans le stade et d'assister au début de la rencontre.

© photonews

Les deux équipes débutaient la rencontre tambour battant et c'est Charleroi qui se procurait les deux premières grosses occasions, mais les Zèbres ne parvenaient pas à faire mouche. Après un joli débordement sur le flanc droit, Nkuba déposait le cuir sur la tête d'Heymans, mais le médian plaçait le ballon à côté (9e). Juste après, Bodart devait repousser une frappe puissante d'Ilaimaharitra (10e). Le Standard répliquait ensuite sur un coup de pied arrêté bien travaillé à l'entraînement. Zinckernagel servait Alzate d'une jolie pichenette, mais Koffi effectuait un arrêt réflexe devant l'international colombien (12e). Toutefois, le Burkinabé ne pouvait rien faire une minute plus tard sur le tir croisé d'Ohio qui permettait aux Rouches de prendre les commandes de la rencontre (13e), 1-0.

© photonews

Après un début canon, la rencontre baissait en intensité pendant vingt minutes. Il fallait attendre la demi-heure de jeu pour assister à des mouvements intéressants et à de nouvelles occasions de la part du Sporting de Charleroi. Bodart s'offrait un magnifique arrêt réflexe sur un tir à bout portant de Zorgane dans la surface avant de boxer un tir à distance de Mbenza quelques instants plus tard (36e). Les visiteurs avaient une nouvelle grosse opportunité en fin de première période avec un très bel enroulé de Mbenza, mais le ballon allait glisser sur la barre transversale (43e). Le score ne bougeait plus et les visiteurs pouvaient se mordre les doigts au vu des nombreuses possibilités obtenues durant les 45 premières minutes.

© photonews

En début de seconde période, les troupes de Felice Mazzù repartaient à l'assaut de la cage liégeoise, mais ne parvenaient pas à trouver la faille. Afin d'arrêter de subir, Deila faisait monter Emond et Perica à la place d'Ohio et Balikwisha peu avant l'heure de jeu. À peine monté au jeu, Emond partait dans la profondeur et se présentait face à Koffi, mais le Gaumais n'appuyait pas assez sa frappe pour tromper le portier adverse (66e). Le Standard de Liège faisait le break en fin de rencontre sur corner. Perica remisait de la tête vers Fossey qui envoyait le cuir au fond des filets (82e), 2-0.

© photonews

Quatre minutes plus tard, Charleroi réduisait le score via une belle reprise de volée croisée signée Nkuba (86e), 2-1. Mais Emond mettait fin aux derniers espoirs des Zèbres dans le temps complémentaire (90e+1), 3-1. Déjà averti, le buteur liégeois prenait un second bristol jaune sous le coup de l'émotion après avoir enlevé son maillot pour célébrer son but. Le score ne bougeait plus.

Le Standard avait besoin d'une petite unité pour valider sa place au sein des Playoffs 2, c'est chose faite avec la victoire de ce soir. Les Rouches se hissent provisoirement à la 5ème place avec 55 points et peuvent encore secrètement rêver des Playoffs 1. De son côté, Charleroi reste 8ème avec 47 unités au compteur et peut nourrir de gros regrets ce vendredi soir. Les Carolos ont eu de nombreuses occasions, mais ne sont pas parvenus à les mettre au fond. Les troupes de Felice Mazzù vont désormais attendre avec impatience le résultat d'Anderlecht (46 points) qui se déplace ce dimanche à Genk.

Standard de Liège : Bodart, Fossey, Dussenne, Bokadi, Laifis, Dönnum, Alzate, Cimirot (Melegoni 71e), Balikwisha (Perica 56e), Zinckernagel (90e+3), Ohio (Emond 56e)

Sporting de Charleroi : Koffi, Kayembe, Marcq, Knezevic, Nkuba, Zorgane (Bongiovanni 90e+4), Ilaimaharitra, Heymans (Stulic 77e), Hosseinzadeh (Tchatchoua 64e), Mbenza, Badji,

Arbitre : Lawrence Visser

Avertissement : Dussenne (50e), Alzate (74e), Emond (76e et 90e+2) ; Hosseinzadeh (63e)

Carton rouge : Emond (90e+2)

But : Ohio (13e) et Fossey (82e) ; Nkuba (86e)

Assistance : 25.472