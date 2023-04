Felice Mazzù : "On ne méritait pas de perdre"

Ce vendredi soir, le Standard de Liège a pris la mesure du Sporting de Charleroi (3-1) lors de la 33ème journée de Jupiler Pro League.

Le Standard de Liège a remporté le choc wallon ce vendredi, et ce sans livrer une grosse prestation. Les Rouches ont ouvert le score via Ohio (13e) avant de voir Fossey doubler la mise en fin de rencontre (82e). Toutefois, Charleroi réduisait le score grâce à une réalisation de Nkuba (86e) et jetait ses dernières forces dans la bataille. Mais Emond mettait fin aux derniers espoirs des Zèbres en faisant 3-1 dans le temps additionnel (90e+1).

"Charleroi a joué et le Standard a marqué"

"J’ai juste envie de débuter mon analyse par une conclusion : Charleroi a joué et le Standard a marqué. Dans le contenu, c'est l'un de nos meilleurs matchs depuis mon retour. On a très bien commencé la rencontre en allant les chercher très haut. On savait qu'ils étaient dangereux dans les vingt premières minutes et on prend ce but durant nos temps forts peut-être par manque de maturité", a confié Felice Mazzù en conférence de presse. "On a eu dix minutes de flottement, mais on est très bien revenu dans la partie. On a fait ce qu'il fallait en mettant beaucoup d'envie et de courage. Je suis très fier de mes joueurs. On ne méritait pas de perdre ce vendredi soir au vu de notre prestation", a souligné le T1 des Zèbres.

"Je ne comprends plus rien aux règlements"

Lawrence Visser a interrompu la partie et une action qui aurait pu mener à un but, selon Mazzù. "Je ne comprends plus rien aux règlements. On les change et on en invente des nouveaux au fil des semaines. On arrête la partie alors qu'on est dans une situation d'action de but et l'arbitre me dit qu'il y a un pétard ou un fumigène sur le terrain. Cela est-il inscrit dans le règlement ? On est dans le rectangle adverse. On aurait peut-être pu égaliser ou pas. C'était une réelle opportunité", a précisé le Carolo.

"On veut repartir d'ici la tête haute"

Charleroi est prêt pour sa finale contre Genk dimanche prochain lors de la dernière journée de la phase classique. "On a été très positifs dans le vestiaire après le match. On veut repartir d'ici la tête haute et les joueurs doivent réitérer leur prestation lors de la prochaine rencontre. Garder cette confiance et cette envie", a conclu Mazzù.