Daan Heymans déçu : "Si ma tête finit au fond, on ne voit pas le même match"

Cinq minutes avant l'ouverture du score de Noah Ohio, les Zèbres auraient pu prendre les commandes via une reprise de la tête de Daan Heymans.

Que de regrets pour le Sporting Charleroi, qui a livré une prestation encourageante mais insuffisante sur la pelouse du Standard (3-1). Les Zèbres se sont créées des opportunités mais ont manqué de tranchant en zone de conclusion. Si les Rouches se sont rapidement mis sur les bons rails via Noah Ohio (14e), les Zèbres auraient pu prendre les commandes cinq minutes plus tôt et faire basculer la rencontre.

Sur un très bon centre de Ken Nkuba, meilleur Carolo sur la pelouse ce vendredi, Daan Heymans manque sa reprise de la tête et ne met même pas en danger Arnaud Bodart. Une action qui reste en travers de la gorge de l'attaquant de Charleroi, comme il nous l'a confirmé en zone mixte après la rencontre.

"C'est une défaite sévère, surtout dans les chiffres. On a eu les occasions pour mener au score, on ne parle probablement pas du même match si ma reprise de la tête termine au fond des filets. On a bien géré la pression mise par le Standard en première période. Ce deuxième but nous fait mal, sur phase arrêtée. On revient rapidement au score, on pousse pour égaliser mais on concède le troisième but" regrettait Daan Heymans.

Après la décision de la CBAS de ne pas faire rejouer le match contre Malines, c'est un deuxième coup dur en quelques jours pour les Carolos. "C'est dommage de ne pas avoir gagné de match car on a paradoxalement mieux joué que la semaine dernière. La manière était là, pas le résultat" a conclu le joueur de 23 ans.