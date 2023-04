📷 🎥 Sclessin était en ébullition ce vendredi soir : "Les fans sont incroyables"

Ce vendredi soir, le Standard de Liège a remporté le choc wallon (3-1) lors de la 33ème journée de Jupiler Pro League.

🔥 | Le chaudron liégeois est en ébullition ! 👊 #STACHA pic.twitter.com/xfIKg2DK0o — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) April 14, 2023

Les supporters du Standard de Liège ont mis une ambiance de folie avant le début de la rencontre avec un tifo et des feux de Bengale. "C'était magnifique. Chaque match à domicile est dingue et je me réjouis à chaque fois de jouer à Sclessin. Un sentiment incroyable dès que l'on foule la pelouse, on doit continuer de profiter de cette folle ambiance", a confié Marlon Fossey à l'issue de la rencontre.

Même son de cloche du côté de Filippo Melegoni. "Wow, je n'avais jamais vu ça ! Les fans sont incroyables. J'étais sur le banc et je me suis levé pour aller au bord du terrain et profiter du moment. Notre douzième homme nous donne une motivation supplémentaire et beaucoup d'adrénaline", a souligné l'Italien.