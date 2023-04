Damien Marcq amer : "On a répété les phases arrêtées défensives toute la semaine et on se fait avoir"

Le défenseur de Charleroi a salué la belle prestation de son équipe mais regrette le manque d'efficacité, tant sur le plan offensif que défensif.

Charleroi a tout essayé et a livré une bonne prestation sur la pelouse du Standard. Les Zèbres auraient pu prendre les commandes avant de se faire surprendre sur une transition rapide des Liégeois. "On se crée des bonnes occasions, on commence bien puis cette ouverture du score nous fait mal sur une erreur tactique et d'alignement. On n'a pas baissé les bras mais le Standard a de la réussite pour le moment et cela leur a souri. Je pense que le score est un petit peu forcé. Il nous a manqué ce brin de réussite, c'est dommage" regrettait Damien Marcq en zone mixte.

Désormais, le Sporting doit espérer un faux-pas d'Anderlecht pour se qualifier en Play-Offs 2. "On vient de tellement loin qu'on va jouer notre chance à fond. On est un groupe qui sait réagir face à l'adversité, il nous a manqué ce petit truc en plus qu'on a eu les autres semaines. Le Standard a joué sur ses qualités, les contre-attaques et les phases arrêtées. Si le score est inversé en début de match, le scénario est différent. On perd ce derby, il va falloir se remobiliser. On est capables de battre Genk la semaine prochaine" poursuivait le héros de la semaine dernière contre Zulte.

De manière osée, les Zèbres ont tenté d'aller chercher les Rouches dans leur moitié de terrain. "Il ne fallait pas subir cette possession, on a donc décidé de mettre un pressing plus important. C'est le jeu qui a voulu ça, ce n'était pas notre volonté de base. Je suis énervé sur ce deuxième but, ce coup de pied arrêté. On l'a répété toute la semaine et on se fait avoir. Si c'est toujours 1-0 à quinze minutes du terme, ce n'est pas pareil en connaissant nos fins de match du moment" a conclu Damien Marcq.