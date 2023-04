Un invité de marque présent dans les tribunes du Standard face à Charleroi

La direction du club a pu vivre la belle victoire liégeoise face au rival carolo. Plus de 25.000 personnes étaient présentes à Sclessin vendredi soir.

Le Standard s'est attribué le choc wallon vendredi soir lors de la réception de Charleroi (3-1). Un succès liégeois qui aura été vécu par un peu plus de 25.000 supporters dans les tribunes.

Et parmi les personnes présentes à Sclessin, on dénombrait quelques personnalités dont Johan Museeuw et Jelle Van Damme qui ont donné le coup d'envoi mais également la direction américaine du club, selon la Dernière Heure.

Ainsi, Josh Wander, accompagné de Juan Arciniegas, a assisté à la victoire de ses troupes face au rival carolo.