🎥 Renaud Emond, la renaissance du phénix : "Une délivrance pour moi après tous ces mois de galère"

Ce vendredi soir, le Standard de Liège a remporté le choc wallon contre le Sporting de Charleroi (3-1) lors de la 33ème journée de Jupiler Pro League.

Renaud Emond n'avait plus marqué depuis le 21 août dernier. "C'est un peu une délivrance pour moi après tous ces mois de galère. J'ai tout oublié quand j'ai marqué, même le carton jaune que j'avais pris avant. J'y ai pensé quand tout le monde était sur moi mais c'était trop tard. Ce goal nous assure la victoire", a confié en souriant le Gaumais. "À qui j'ai pensé en mettant ce but ? Je n'ai pensé qu'à moi. Je n'ai rien lâché et j'ai cravaché pour revenir. On m'a dit que je devais me faire opérer et j'ai cru pendant un moment que c'était la fin de ma carrière. Rien que pour ce but important pour les supporters et le club, je me suis dit que je ne suis pas revenu pour rien", a expliqué Emond.

L'attaquant a laissé éclater sa joie après avoir inscrit son but et a retiré son maillot pour célébrer son goal. Ce qui lui a valu une seconde carte jaune et donc une exclusion. "Tout le monde était content pour moi, ils ont tous sauté sur moi. Ils ont essayé de me remettre le maillot, mais c'était trop tard. Lawrence Visser était désolé de m'adresser ce second carton jaune car je pense qu'il comprenait ma joie. C'est frustrant, mais je le savais. C'est le règlement", a-t-il ajouté.

© photonews

La score de la rencontre peut paraître un peu sévère au de la rencontre. "Charleroi était bien en place et nous pressait assez haut. On avait plus de mal à sortir que d'habitude, mais on était parvenus à faire le plus dur en menant 1-0 à la pause. Si c'est important de l'emporter sans être séduisant de la 1ère à la dernière minute ? Oui évidemment et on sait que Charleroi revient bien et avait besoin de points", a précisé l'ancien joueur du FC Nantes.

Objectif rempli pour les Rouches qui participeront aux Playoffs 2. Le matricule 16 vise dorénavant le ticket européen. "On peut battre tout le monde et à nous de faire le boulot. On veut disputer la Coupe d'Europe la saison prochaine. On doit continuer de la sorte à OHL, on verra si on dispute les PO1 ou les PO2. Peut-être que Gand ou Bruges perdront des plumes", a conclu Emond.