Ronny Deila satisfait : "C'était un match difficile"

Ce vendredi soir, le Standard de Liège a pris la mesure du Sporting de Charleroi (3-1) lors de la 33ème journée de Jupiler Pro League.

Le Standard de Liège a remporté le choc wallon ce vendredi, et ce sans livrer une grosse prestation. Les Rouches ont ouvert le score via Ohio (13e) avant de voir Fossey doubler la mise en fin de rencontre (82e). Toutefois, Charleroi réduisait le score grâce à une réalisation de Nkuba (86e) et jetait ses dernières forces dans la bataille. Mais Emond mettait fin aux derniers espoirs des Zèbres en faisant 3-1 dans le temps additionnel (90e+1).

"C'était un match difficile, un choc wallon. Ce n’était pas notre meilleur match, mais les joueurs ont su rester en bloc et solidaire. Nous devions être plus dominateurs et mieux faire circuler le ballon, mais nous avons été excellents défensivement et avons souffert collectivement. Nous enregistrons un bon résultat car nous aurions peut-être perdu ce match en début de saison", a confié Ronny Deila en conférence de presse.

Le Top 4 reste-t-il possible pour le Standard ? "Tout reste possible pour les Playoffs 1, mais nous n’avons plus notre sort entre nos mains. Ce sera très compliqué en effet. Nous pouvons en effet continuer de rêver et d'y croire. Nous sommes bien placés et devons gagner à OHL pour n'avoir aucun regret", a conclu Deila.