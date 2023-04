Buteur contre Charleroi, Noah Ohio bat des records de précocité et se place 4e d'un classement significatif

Le jeune attaquant néerlandais a inscrit son 5e but de la saison contre les Zèbres. Dans une équipe qui ne compte plus de véritable sérial-buteur depuis plusieurs années, Noah Ohio pourrait devenir l'attaquant attendu depuis si longtemps par les supporters.

Ce vendredi soir, Noah Ohio a ouvert le score contre Charleroi (14e) et a permis aux Rouches de prendre en mains une rencontre qu'ils ne lâcheront plus. Buteur pour la cinquième fois cette saison, le jeune attaquant néerlandais bat des records de précocité et se place à la quatrième position d'un classement composé de très beaux noms.

En effet, Noah Ohio est devenu, à 20 ans et 88 jours, le quatrième plus jeune joueur à inscrire cinq buts ou plus dans l'un des dix plus grands championnats européens cette saison. L'attaquant du Standard est devancé par Benjamin Sesko (Red Bull Salzbourg), Xavi Simons (PSV Eindhoven) et Rasmus Hojlund (Atalanta).

Cela fait depuis la saison 2018-2019 et les 16 buts toutes compétitions confondues de Renaud Emond que le Standard se cherche un véritable sérial-buteur. Le voilà peut-être, enfin.