Marlon Fossey ambitieux : "Nous avons sécurisé le top 8, mais..."

Ce vendredi soir, le Standard de Liège a pris la mesure du Sporting de Charleroi (3-1) lors de la 33ème journée de Jupiler Pro League.

Le Standard de Liège a remporté le choc wallon ce vendredi, et ce sans livrer une grosse prestation. Les Rouches ont ouvert le score via Ohio (13e) avant de voir Fossey doubler la mise en fin de rencontre (82e). Toutefois, Charleroi réduisait le score grâce à une réalisation de Nkuba (86e) et jetait ses dernières forces dans la bataille. Mais Emond mettait fin aux derniers espoirs des Zèbres en faisant 3-1 dans le temps additionnel (90e+1).

Après un but contre Zulte Waregem et un autre contre Ostende, Marlon Fossey a remis le couvert ce vendredi soir. "Nous travaillons beaucoup les corners à l'entraînement et ce but est un travail d'équipe", a expliqué en souriant le back droit du matricule 16. "Après l'ouverture du score, nous avons arrêté de jouer et laissé des espaces derrière. Le second but en fin de rencontre nous a fait beaucoup de bien. Puis le troisième a assuré la victoire. C'est bien de pouvoir l'emporter quand on ne joue pas un gros match", a souligné l'ancien joueur de Fulham.

Objectif rempli pour le matricule 16 qui valide sa place au sein des Playoffs 2. Les Rouches se hissent provisoirement à la 5ème place avec 55 points et rêvent secrètement des PO1 tout en espérant un faux-pas de la part de La Gantoise et du Club de Bruges. "Nous avons sécurisé le top 8, mais on a encore une petite chance de faire partie du top 4 et de disputer les Playoffs 1. Cela reste une possibilité et il faudra tout donner à OHL dimanche prochain", a conclu Fossey.