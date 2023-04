Ken Nkuba, le meilleur Zèbre contre le Standard. "On ne doit pas partir d'ici la tête basse"

Titulaire pour la première fois depuis 40 jours, le jeune flanc droit aurait pu délivrer une passe décisive à Daan Heymans après dix minutes de jeu. Ce vendredi encore, il fut le meilleur Zèbre sur la pelouse.

Le paradoxe de Charleroi démontré en deux semaines. Décevants contre Zulte samedi dernier, les Zèbres étaient parvenus à prendre les trois points dans les derniers instants. Bien meilleurs contre le Standard, les joueurs de Felice Mazzu ont été surpris par les transitions offensives des Liégeois.

"C'est frustrant. On méritait mieux, on voulait absolument prendre ces trois points, gagner le derby pour s'assurer une place en Play-Offs. On a fait un faux-pas qu'on ne mérite pas spécialement. Je pense qu'on a mieux joué que la semaine dernière mais on a pris une leçon de réalisme" pestait le meilleur Carolo sur la pelouse, Ken Nkuba, en zone mixte.

On ne doit pas partir d'ici la tête basse"

Dès les premières minutes, Charleroi presse haut et tente d'aller chercher son adversaire. Une stratégie qui n'a finalement pas payé. "On fait une erreur qui se paie cash. On a pressé haut, cela marchait bien mais sur une perte de balle, le Standard joue très bien le coup et ouvre le score. On n'a peut-être pas assez profité de nos temps forts, bien qu'on ait tout essayé pour le faire. On ne doit pas partir d'ici la tête basse, il y a de bonnes choses à retirer."

C'est donc contre le leader, le Racing Genk, que Charleroi devra aller chercher sa qualification en Play-Offs 2. "Notre objectif est de ne pas terminer la saison la semaine prochaine. On doit tourner la page et se concentrer sur Genk. On y croit encore, nous ne sommes qu'à un match de nous qualifier. Il n'y a pas de méfiance. On ne va regarder que nous. Ils ont des joueurs de qualité mais on va se concentrer sur ce qu'on sait faire. On sera à domicile et on va faire le travail. On va regarder Anderlecht, espérer qu'ils fassent un faux-pas et félicitations à eux s'ils gagnent" poursuivait le flanc droit, titulaire pour la première fois depuis 40 jours.

"Je suis de retour à 100% physiquement. Il fallait gérer les efforts pour ne pas se cramer trop vite. Tout s'est bien déroulé de mon côté et j'espère pouvoir enchaîner la semaine prochaine" a conclu Ken Nkuba.