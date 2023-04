Mécontents, les fans de l'Union fustigent l'accueil à la BayArena : "Une horrible expérience !"

Présents en nombre à Leverkusen pour supporter l'Union Saint-Gilloise face au Bayer ce jeudi, les fans de l'Union ont rencontré plusieurs désagréments à l'entrée du stade. Certains n'ont pas su rentrer à temps dans la BayArena pour assister au début du match.

Ce jeudi pour le quart de finale aller d'Europa League entre le Bayer Leverkusen et l'Union Saint-Gilloise, près de 3000 fans bruxellois étaient attendus. Partis de Bruxelles jeudi matin, certains bus de supporters ont mis plus de temps que prévu pour rallier Leverkusen. La faute notamment au contrôles à la frontière allemande et les embouteillage.

Les fans de l'Union s'étaient donné rendez-vous à la Friedrich-Ebert-Platz de Leverkusen, située à 20 minutes à pied du stade. Le cortège est arrivé devant la BayArena environ une heure avant le début du match. L'entrée se faisait à la tribune West, menant au parcage visiteurs (Guest Area). Les choses se sont alors compliquées.

"Nous étions au milieu du cortège. Nous sommes arrivés devant le stade environ 40-50 minutes avant le coup d'envoi. Il n'y avait que 3-4 portiques. Nous avons mis 30 à 40 minutes à rentrer dans le stade. Cela faisait effet entonnoir. Je pense qu'il y avait un problème avec la machine pour scanner les tickets. Quand je suis rentré, ça commençait à beaucoup s'énerver et pousser derrière. Il restait encore au moins la moitié des supporters de l'Union hors du stade", nous explique Louis, présent avec le groupe de supporters Be Union.

Un témoignage que complète celui de Sacha, présent avec le même groupe de supporters. "Arrivés à l'entrée du stade, on s'est vite tous empilés les uns sur les autres. Cela commençait à bouchonner, les gens poussaient de derrière parce qu'ils ne savaient pas forcément qu'ils étaient près de l'entrée. Les gens devant les grilles se faisaient complètement écraser. Les gens rentraient au compte-goutte, déjà à cause de la machine qui scannait les tickets mais aussi à causes des contrôles de sécurité, qui procédaient à une fouille 'intégrale' (sic). Dans le stade, on était vraiment empilés les uns sur les autres. C'était vraiment désagréable."

Si ces deux supporters ont pu arriver dans les tribunes juste avant le coup d'envoi (21h), d'autres n'ont pas eu cette chance. Plusieurs fans de l'Union ont en effet relaté sur les réseaux sociaux qu'ils n'avaient pas pu rentrer dans le stade à temps.

"Une horrible expérience. Nous sommes rentrés dans le stade à 21h10 alors que nous étions arrivés suffisamment en avance. Le Bayer Leverkusen devrait avoir honte", explique ce supporter.

"Les fans de l'Union sont arrivés plus d'une heure avant le coup d'envoi. 20 minutes après le début du match, certains n'étaient pas encore rentrés. Des enfants pleuraient, des gens s'énervaient...", regrette celui-ci, postant une photo de supporters unionistes s'agglutinant devant les entrées de la BayArena alors que le match avait déjà débuté.

Horrible experience... @bayer04fussball @bayer04_en you should be ashamed of how you treated us before kick-off yesterday. Bulk of us only entered around 21h10 after following all your rules and departing from Friedrich-Ebert-Platz way ahead of time !