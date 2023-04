Le futur buteur de Charleroi explique pourquoi il n'a pas succombé aux sirènes du Moyen-Orient

En fin de contrat avec Arouca, le joueur âgé de 24 va rejoindre les Zèbres l'été prochain.

Le Sporting de Charleroi avait annoncé le 31 janvier dernier avoir trouvé un accord avec Oday Dabbagh pour sa venue l’été prochain. Après des passages au Koweït, l'international palestinien a rejoint le Portugal du côté d'Arouca où il s’est imposé comme l'une des révélations de la Liga avec 11 buts en 21 rencontres toutes compétitions confondues.

L'avant-centre attisait les convoitises de plusieurs clubs, mais il a opté pour la Jupiler Pro League en signant un contrat jusqu’en 2026 au Mambourg. "Je veux réaliser d’excellentes performances et aller toujours plus haut. "Sky is the limit", comme dit souvent mon agent", a confié l'attaquant âgé de 24 ans lors d'un entretien avec So Foot. "Ces derniers mois, plusieurs grands clubs d'Égypte et du Qatar m'ont fait d’énormes propositions financières, mais moi je veux jouer en Europe et évoluer dans les plus grands clubs du Vieux Continent avec les meilleurs. Il est là, mon rêve", a expliqué Oday Dabbagh qui occupe la cinquième place de Liga portugaise avec Arouca.