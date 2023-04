Malgré le partage, Hein Vanhaezebrouck est satisfait

La Gantoise n'a pas gagné à Malines, dimanche après-midi, mais Hein Vanhaezebrouck n'était pas pour autant fâché à l'issue de la partie.

"On aurait pu gagner", estime pourtant Hein Vanhaezebrouck pour débuter son analyse. "Mais pour ça, il faut mettre les occasions au fond et on a été moins bons que d'habitude en zone de conclusion."

Les Buffalos ne se sont pas non plus rués vers l'avant en fin de rencontre pour forcer la décision. "On a essayé de gagner, mais quand le marquoir indique 1-1 et qu'il reste dix minutes, il faut surtout ne pas faire des choses stupides. On a notre sort entre nos mains et c'est le plus important.

Car grâce au partage conquis à Malines, les Gantois aborderont la dernière journée de la phase classique à la quatrième place. "Moins d'un point aujourd'hui, ça aurait été un drame. Malines a poussé et joué pour gagner, ce n'était pas un match facile, mais nous n'avons pas laissé beaucoup d'occasions..."