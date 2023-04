🎥 Erling Haaland retombe sur terre...mais marque quand même face au Bayern Munich, match à six buts entre l'Inter et Benfica

Soirée riche en émotions en Ligue des Champions. Contraints au partage, Manchester City et l'Inter Milan valident malgré tout leur billet pour les demi-finales.

Après son succès 3-0 au match aller, Manchester City pouvait se permettre de voir venir à l'occasion du match retour au Bayern Munich. Un score qui relativise un peu le penalty envoyé en tribune par Erling Haaland à la 37e minute. Avant cela, les deux équipes avaient déjà ouvert les hostilités avec un face à face remporté par Ederson devant Leroy Sané et une carte rouge de dernier homme finalement retirée à Dayot Uppamecano suite à une position de hors-jeu d'Haaland.

Le penalty raté de Haaland pic.twitter.com/bJ1Gsh5IaT — BYLKA đŸ‡©đŸ‡ż ┣ (@DZbylkaDZ) April 19, 2023

Alors que l'on pensait finalement qu'il s'agissait bien d'un être humain, le Norvégien repassait en mode cyborg à l'heure de jeu en faisant littérlalement asseoir Dayot Uppamecano sur une course en profondeur, avant de tromper Yann Sommer. Le Bayern sauvera l'honneur en égalisant via un penalty gagné par Sadio Mané, de retour dans l'équipe, et converti par Joshua Kimmich. Manchester City s'impose donc 4-1 sur l'ensemble des deux manches.

La glissade de Upamecano sur le missile de Haaland mdrrrrr pic.twitter.com/wjujf5Wgob — đŸ‡»đŸ‡ŠđŸ‡šđŸ‡·âœš Ù Ű§Ű±ÙÙ† ن (@mrvtrlpsg) April 19, 2023

De son côté, l'Inter Milan a également validé son ticket après son succès 0-2 acquis au match aller. Les Milanais étaient parfaitement lancés par une frappe sublime de Nicolo Barella en pleine lucarne avant que Fredrik Aursnes ne rétablisse un semblant de suspens en égalisant peu avant la mi-temps. Pas de quoi faire trembler San Siro puisque Lautaro Martinez et Joaquin Correa redonnaient à l'Inter un avantage confortable en seconde mi-temps (3-1).

Entré à un quart d'heure du terme, Romelu Lukaku vit toutefois une fin de match compliquée marquée par le retour de Benfica qui réduit d'abord le score par Antonio Silva à la 86e minute avant d'égaliser via Petar Musa dans le temps additionnel. Pas suffisant toutefois pour se qualifier pour les demi-finales. Nous aurons donc droit à un duel entre Manchester City et le Real Madrid ainsi qu'à un alléchant derby milanais.