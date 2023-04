🎥 Romelu Lukaku inscrit un doublé contre Empoli !

L'Inter Milan s'est imposé ce dimanche aprÚs-midi dans le cadre de la 31e journée de Serie A. Les Intéristes ont pu compter sur un Romelu Lukaku retrouvé.

Romelu Lukaku a endossé son costume de buteur ce dimanche. Le buteur belge de l'Inter a scoré à deux reprises, attendant la seconde mi-temps pour marquer face à Empoli (48e et 76e).

Son second but, Big Rom l'a marqué dans son style le plus reconnaissable : en puissance. Se jouant de la défense après quelques passements de jambes, il a placé une frappe imparable. En espérant que cela le relance un peu, lui qui connait une saison compliquée.

đŸ€ŻđŸ€Ż Le MAGNIFIQUE but de Romelu Lukaku.



R9 IS BACK 🇧đŸ‡ȘđŸ‡§đŸ‡·

pic.twitter.com/SpDNdZP0Dc — Belgium Touch 🇧đŸ‡Ș (@BelgiumTouch) April 23, 2023

Après cette victoire, l'Inter se replace à la 5e position du classement de Serie A. Les Nerazzurri, qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des Champions, vont connaitre une fin de saison animée. Avec un Lukaku retrouvé ?