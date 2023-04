🎥 Romelu Lukaku réagit à son premier doublé depuis... septembre 2021

Romelu Lukaku n'avait plus marqué de plein de jeu depuis plus de huit mois. Face à Empoli, il s'est libéré avec un doublé.

Romelu Lukaku a inscrit un doublé face à Empoli dimanche et mené l'Inter vers la victoire (0-3). Deux buts qui surviennent dans un contexte particulier pour le Belge, fortement critiqué pour ses prestations décevantes et récemment victime de chants racistes lors du choc face à la Juventus.

253 jours après avoir marqué son dernier but de plein jeu et plus d'un an et demi après son dernier doublé (septembre 2021), Big Rom retrouve donc un peu la confiance et les Lombards en auront besoin pour terminer la saison en beauté et aborder de la meilleure des façons la demi-finale retour de la Coupe face à la Juve.

Au micro de Sky Sports, Lukaku a expliqué qu'il avait "besoin" de ces buts après ce petit passage à vide suite à la "première grave blessure" de sa carrière.

"Je vais mieux maintenant, je gagne en confiance dans les actions individuelles et dans les matchs avec mes coéquipiers", a-t-il ajouté.