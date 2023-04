Arthur Theate parmi les meilleurs de Ligue 1 dans un domaine bien précis

Le défenseur du Stade Rennais est l'un des joueurs de Ligue 1 qui permet le plus à son équipe de progresser grâce à la passe.

Après un début de carrière éclair, Arthur Theate est sur le point de terminer sa première saison au Stade Rennais. Le défenseur central de 22 ans a impressionné en Ligue 1, notamment grâce à sa combativité, son envie de vaincre, ses interventions défensives et ses buts parfois salvateurs (4 depuis le début de la saison).

Il existe d'ailleurs un domaine bien précis où l'ancien d'Ostende et de Bologne figure parmi les meilleurs du championnat de France... et cela n'a aucun rapport avec les qualités précédemment soulignées. En Ligue 1, Arthur Theate fait partie des joueurs avec le meilleur équilibre entre pourcentage de passes réussies et passes de progression, à savoir les passes qui aident véritablement son équipe à se projeter offensivement ou à casser une ligne adverse.

Si l'on a longtemps loué le jeu long de Jan Vertonghen, un autre Diable Rouge gaucher n'est pas sans reste.