Ostende, la chute d'une icône du football belge : "La survie ne tient qu'à un fil..."

Terrible nouvelle du côté du KV Ostende. Le club côtier va devoir mettre la clé sous la porte.

Le KV Ostende va bientôt disparaître. Cette nouvelle a fait l'effet d'une bombe cette semaine. Malheureusement, la procédure de rachat du club n'a pas pu avoir lieu.

En effet, l'ancien propriétaire Paul Conway a refusé de céder ses actions en vue de la reprise par Apex Capital Global. L'administrateur provisoire Werner Van Oosterwyck a confirmé que le KVO déposera le bilan le 3 juin prochain.

C'est une véritable catastrophe pour le KV Ostende et son entourage. Le club était parvenu à se maintenir sportivement en Challenger Pro League malgré un retrait de points. Il y a encore quelques années, le KVO disputait l'Europa League...

Suite à la triste actualité, les autorités de la Ville ont réagi par le biais d'un communiqué. "La situation autour du KVO est très douloureuse pour tous les supporters et, par extension, pour toute la ville. En tant que Ville d'Ostende, nous avons soutenu le club autant que possible ces dernières années et ces derniers mois."

"Il est extrêmement regrettable que la survie du KVO ne tienne plus qu'à un fil. En tant que Ville, nous continuons à chercher comment et où nous pouvons aider, mais il n'y a pas de solution miracle. Nous avons déjà repris les discussions avec l'administrateur provisoire et un certain nombre d'autres personnes", continue la Ville, qui laisse tout de même apparaître une petite lueur d'espoir : "il est urgent de savoir ce qui est encore possible, et comment un redémarrage peut se produire".