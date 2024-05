L'Antwerp se rapproche très fortement du remplaçant de Mark van Bommel !

L'Antwerp travaille activement pour trouver le successeur de Mark van Bommel. Comme cela a déjà été divulgué précédemment, Jonas De Roeck était en tête de liste. Il s'avère maintenant qu'il est actuellement le candidat principal.

Jonas De Roeck est un ancien joueur de l'Antwer et a été licencié cette saison de Westerlo après une série de mauvais résultats. Mais personne ne doute de ses compétences. Il correspond parfaitement aussi au profil recherché par l'Antwerp : un jeune entraîneur ambitieux, qui connaît le championnat et sait travailler avec les jeunes.

Le PDG Sven Jaecques prend en charge les négociations, car Marc Overmars est encore suspendu. Et celles-ci se déroulent bien, selon Gazet van Antwerpen. De Roeck est bien sûr enthousiaste à l'idée d'une aventure au Great Old. Un grand club, et un club qu'il connaît.

À propos de la possibilité de devenir l'entraîneur de l'Antwerp, il avait déclaré - lorsqu'il était encore entraîneur de Westerlo - dans le podcast du média anversois : "Si cette opportunité se présente un jour, je vérifierai si les circonstances sont bonnes et si c'est le bon moment. Mais ce serait certainement spécial si je pouvais y signer. Non seulement pour moi. Les gens autour de moi en seraient fiers aussi."

Maintenant que De Roeck est sans club, tout devient beaucoup plus facile. Pour Overmars, avoir un nouveau Néerlandais comme entraîneur n'était pas une condition préalable. De Roeck est également très compétent tactiquement et devra travailler avec un groupe rajeuni.

Auparavant, il a également travaillé avec les RSCA Futures et a réalisé d'excellents résultats. Cela joue un rôle dans la décision, car l'Antwerp misera sur les jeunes, également au niveau des transferts.