Nouveau coup d'arrêt pour Eden Hazard

A l'annonce du groupe repris, pas d'Eden Hazard. Le Belge souffre en effet d'une blessure à la cheville, occasionée suite à un coup reçu à l'entraînement.

Eden sera donc absent pour ce déplacement. Dommage, car il venait de disputer deux rencontres sur les quatres dernières de championnat, montant au jeu contre Valladolid et Cadix.

Le Real, 2e de Liga à 9 points du FC Barcelone, doit gagner cette rencontre afin d'encore croire un minimum au titre.

📋✅ Our squad for the match 🆚 @GironaFC!#GironaRealMadrid pic.twitter.com/XE7vy8TYhR