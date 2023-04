Trois clubs de Pro League languiraient sur l'une des révélations de la saison

Charles Vanhoutte, milieu de terrain de 24 ans, a été l'une des très belles surprises de la saison du Cercle. L'enfant de Bruges reçoit désormais l'intérêt d'autres formations de Jupiler Pro League.

Charles Vanhoutte est un enfant de Bruges et a commencé à évoluer au sein du centre de formation du club de la Venise du Nord en 2012. Désormais professionnel dans son club de cœur, le joueur de 24 ans livre une saison remarquable. Même s'il a perdu son brassard de capitaine au profit d'Hannes Van Der Bruggen, revenu d'une grosse blessure, le milieu défensif reçoit de l'intérêt de trois autres clubs de Pro League, si l'on en croit les informations de Het Nieuwsblad.

En effet, Westerlo, La Gantoise et l'Union Saint-Gilloise se seraient tous les trois renseignés sur le profil de Vanhoutte. Le joueur dispose d'un contrat jusqu'au mois de juin, avec une année supplémentaire en option. La balle se range désormais dans le camp du Cercle et du joueur, qui doit choisir entre son cœur et son évolution sportive.