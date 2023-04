🎥 Le magnifique but de Kevin De Bruyne contre Arsenal

KDB a donné l'avantage aux Citizens lors de la rencontre face à Arsenal ce mercredi soir lors de la 33Úme journée de Premier League.

Erling Haaland déviait parfaitement un long ballon d'Ederson dans la course de Kevin De Bruyne. Le Diable Rouge accélérait et éliminait Gabriel avec un crochet et feintait d'envoyer une frappe croisée mais choisissait un tir à ras de terre au premier poteau pour tromper Aaron Ramsdale (7e), 1-0.