La dernière chance de Romelu Lukaku ?

Mauricio Pochettino va être nommé entraîneur de Chelsea. Cela pourrait être une bonne nouvelle pour Romelu Lukaku.

Romelu Lukaku ne restera pas à l'Inter Milan, peu importe ses performances d'ici la fin de la saison en Serie A. Le buteur rentrera donc à Chelsea, sur un constat d'échec alors qu'il en attendait tant de son retour à l'Inter.

Où en sera alors le Diable Rouge, qui a manqué ses deux tentatives de retour aux sources d'affilées, chez les Blues puis les Nerazzurri ? Selon le Telegraph, Lukaku pourrait bien recevoir une ultime chance de percer dans son club de coeur.

Mauricio Pochettino, qui devrait être officiellement annoncé comme le nouvel entraîneur de Chelsea cette semaine, serait en effet fan de Romelu Lukaku, et disposé à "lui lancer une bouée de sauvetage".

L'Argentin et la direction de Chelsea voudraient avoir une discussion avec le Belge, sous contrat jusqu'en 2026 et qui avait coûté 113 millions d'euros en 2021, et lui laisser la possibilité de prouver qu'il peut être l'homme de la situation. Cela dans un vestiaire complètement remanié depuis son départ et où aucun buteur providentiel n'a émergé malgré les dépenses gigantesques de Todd Boehly...