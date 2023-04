"Le retour de Messi au Barça ? C'est très compliqué..."

On parle de plus en plus d'un retour de la Pulga au FC Barcelone, où il a tout gagné durant son long et glorieux passage. Certains (beaucoup) en rêvent, mais pas le président de la fédération espagnole, Javier Tebas.

On connait bien la communication de Javier Tebas, jamais avare en déclarations choc et concerné par le respect des règles du fair-play financier. Dans un entretien accordé à RMC Sport à propos du retour du joueur du PSG dans son club de coeur, Tebas a refroidi bien des ardeurs. "Si vous me posez la question aujourd’hui, le retour de Messi au Barça, c’est très compliqué. Il faut voir comment cela va évoluer mais il faudrait que plusieurs conditions soient remplies, que des joueurs du Barça s’en aillent, qu’il y ait une diminution des salaires", a commencé l'Espagnol. "Et puis, il faut savoir quel salaire aurait Messi au Barça. Le Barça n’est pas comme le PSG qui a un robinet de gaz et d’argent qui lui permet d’avoir une forte masse salariale. Au moment où on parle, c’est compliqué que Messi revienne au Barça." Rendez-vous cet été ?