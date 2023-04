"Cette Coupe de Belgique avec mon club de cœur, ce serait la plus belle"

Vainqueur de la Coupe de Belgique en 2011 avec le Standard, l'entraîneur de Malines a confié toute son envie à l'idée de remporter un trophée domestique avec "son club de cœur".

C'est presque un supplément d'âme qu'il faudra à Malines, ce dimanche, pour battre l'Antwerp et remporter sa 3e Coupe de Belgique. Vainqueur de la compétition en tant que joueur avec le Standard en 2011, l'entraîneur Steven Defour sait toute la complexité de disputer une finale, lui qui en a perdu une avec Anderlecht en 2015. Pour la dernière conférence de presse avant le grand événement, Defour a confié toute l'envie qu'était la sienne de remporter cette compétition avec "son club de cœur".

"Est-ce qu'il y a beaucoup de tension dans le groupe ? Non, tout le monde attend le match avec impatience. Il y a du stress, mais du stress sain. C'est tout ou rien, de toute manière. Nous ne sommes pas favoris, mais nous allons tout donner pour contredire les pronostics. Nous devons tout donner. Tout, tout, tout donner."

Ce samedi, le KVM a eu l'occasion de fouler la pelouse du Stade Roi Baudouin. "C'était important de s'entraîner ici. Le terrain est bien plus grand qu'à Malines, il faut s'adapter. Nous ferons tout notre possible pour le faire. Si je peux remporter la Coupe de Belgique avec mon club de cœur, ce serait la plus belle" a conclu Steven Defour.