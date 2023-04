La complainte étonnante de Bruges, dominé à Genk : "L'arbitre siffle contre nous"

Le Club de Bruges n'a pas vraiment vu le jour en seconde période, dans une rencontre franchement emballante pour lancer les PO1. Bizarrement, certains Brugeois préféraient insister sur l'arbitrage.

Dès la mi-temps, interrogé par Eleven Sports, Clinton Mata se plaignat d'un Lawrence Visser qui, selon lui, "sifflait plus facilement" contre Bruges que contre Genk. La fin de première période, en effet, avait été hachée, et Mr Visser paraissait un peu nerveux.

Au coup de sifflet final, rebelote : Mats Rits venait au micro d'Eleven Sports, et parlait arbitrage. "Le référé est l'homme du match en première période. Il a cassé le rythme et ça a profité à Genk. Durant 20 à 25 minutes, nous étions meilleurs qu'eux. Mais bon, les trois buts encaissés sont trop facilement offerts".

Heureusement, Simon Mignolet était toujours là pour être fair-play, comme à son habitude. "Nous avons été meilleurs pendant 30 minutes, mais eux ont été efficaces dans les deux surfaces. Il faut être honnête, Genk mérite de gagner", estime le gardien de but. "Leur premier but change le rythme et le visage du match, puis tu joues chez eux et ça devient difficile".