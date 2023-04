Un incroyable record de précocité au Barça

Le FC Barcelone a largement dominé le Real Bétis ce samedi. En fin de rencontre, Xavi a pu se permettre de faire rentrer le plus jeune joueur de l'histoire du club.

Lamine Yamal : retenez ce nom. Ce samedi, le crack de la Masia est devenu le plus jeune joueur de l'histoire du FC Barcelone en Liga, en montant au jeu à 15 ans et 10 mois face au Real Bétis. Yamal est monté à la 83e minute de jeu, et a failli délivrer un assist à Ousmane Dembélé pour fêter cela.

Le Barça n'en a pas eu besoin pour l'emporter : les Blaugrana avaient déjà largement fait la différence, battant le Bétis 4 buts à 0.