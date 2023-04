Un Thorgan Hazard décisif offre la Coupe des Pays-Bas au PSV !

Le Diable Rouge a remis les deux équipes à égalité peu après sa montée au jeu, avant de convertir son penalty lors de la séance de tirs au but.

Finale de Coupe de France ce samedi soir, de Coupe de Belgique ce dimanche après-midi et des Pays-Bas ce dimanche soir. L'Ajax Amsterdam affrontait le PSV Eindhoven au Kuip de Feyenoord pour une affiche qui a tenu toutes ses promesses entre les deux premiers du championnat.

Ce sont les Ajacides qui prennent les commandes en fin de première période via un but contre son camp de Brantwaithe (1-0, 43e). Monté huit minutes auparavant à la plavce d'un certain Johan Bakayoko, Thorgan Hazard rétabli l'égalité en milieu de seconde période en étant le plus réactif par rapport à son défenseur. (1-1, 67e).

Les deux équipes se départagent alors lors de la séance de tirs au but. Thorgan Hazard inscrit son penalty, Fabio Silva marque le but décisif et offre au PSV sa 11e Coupe des Pays-Bas, la deuxième consécutive. Membre du noyau en début de saison, Yorbe Vertessen remporte également la compétition.