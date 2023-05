Gaëtan Englebert : Un soulagement pour le club par rapport au travail effectué ces dernières années"

Dimanche dernier, le RFC Liège a assuré sa montée en D1B après son partage à Tirlemont (0-0) lors de la 35ème journée de Nationale 1.

"Un moment particulier qui fait vraiment plaisir. Ça fait 26-27 ans que j’avais été champion avec Liège en tant que joueur, 26-27 ans plus tard, je revis ça en tant que coach. Nous avons fait ce qu'il fallait depuis le début de la saison et nous avons d'ailleurs la meilleure attaque de Nationale 1. Le jeu proposé a fait la différence et c'est pour cela que les gens vont au stade. Les joueurs et les supporters ont ce qu'ils méritent. Un soulagement pour le club et les dirigeants par rapport au travail effectué ces dernières années. Maintenant, je pense que les joueurs veulent aller chercher le titre et prendre les points nécessaires pour y parvenir lors des trois dernières journées de championnat", a confié Gaëtan Englebert.

À la fois entraîneur principal et directeur sportif, l'ancien milieu de terrain devrait conserver ses deux postes la saison prochaine en Challenger Pro League. "Cela devrait être le cas, mais nous devons encore en discuter. Quoi qu'il en soit, tout se fera en équipe. C'est notre force. Le niveau physique et technique sera supérieur la saison prochaine, mais nous ferons tout pour nous adapter et pour continuer de mettre en place notre jeu. Puis, nous pourrons compter sur notre douzième homme incroyable. Il faut conserver cette magnifique ambiance de groupe pour progresser et ensuite arriver au plus haut niveau", a conclu Englebert.