Premier contrat pro pour un grand talent d'Anderlecht qui s'était signalé face au PSG !

Anderlecht a annoncé la signature d'un premier contrat professionnel pour Amadou Diallo, un grand talent de Neerpede. Il intégrera les Futures la saison prochaine.

Amadou Diallo (18 ans) est-il le "next big thing" à Anderlecht ? Ce jeune ailier virevoltant s'était signalé en 2021 par un superbe but face au PSG, alors qu'il évoluait encore en U17. Cette saison, il est apparu à plusieurs reprises avec le RSCA Futures, marquant même un but.

Mais Diallo n'avait pas encore signé de contrat professionnel au RSC Anderlecht. C'est chose faite : le club a annoncé ce mercredi que le Belge avait signé un contrat jusqu'en 2025, et serait intégré à part entière au noyau U23 en Challenger Pro League.

"Amadou Diallo évolue au poste d'ailier droit depuis plusieurs saisons. Il est un véritable poison pour les défenses adverses. Rapide, fort en 1 contre 1 et doté d’une bonne frappe au but, Amadou peut trouver l'ouverture face à des blocs fermés. Son éthique de travail a déjà séduit de nombreux entraîneurs. S'il arrive à être encore plus efficace, les RSCA Futures disposeront d'un très bon joueur la saison prochaine", déclare Jean Kindermans, directeur de Neerpede.