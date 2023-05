Le Standard a eu chaud : il y avait penalty pour le Cercle !

Alors qu'un contact se produit dans la surface entre Cihan Canak et Hugo Siquet à la 77e minute de jeu, Nathan Verboomen décide de ne pas montrer le point de penalty. La VAR n'a pas bronché.

Le Standard a bien failli se retrouver dans de sales draps au Jan Breydel. A un quart d’heure du terme, un contact se produit devant Arnaud Bodart entre Cihan Canak et Hugo Siquet. Nathan Verboomen est proche de la phase mais ne bronche pas, la VAR reste aussi silencieuse.

Ce jeudi, le département des arbitres, via Bertrand Layec, s’est exprimé sur cette phase. « C’est une décision ‘terrain’ qui appartient à l’arbitre. Une décision de penalty aurait aussi été soutenue. On aurait préféré que l’arbitre la siffle. »

Si un penalty aurait donc pu être sifflé, Bertrand Layec estime cependant que Nicolas Laforge, présent dans le VAR, a bien fait de ne pas intervenir. « On est sur une interprétation de l’assistance vidéo. Dans cette phase, il a considéré que tous les critères de penalty pour un duel de haut du corps ne sont pas respectés, à savoir l’intensité, la force et l’utilisation des bras.

Le département des arbitres conclut et justifie cette décision. « Le joueur du Standard regarde le ballon et, par un mouvement de son corps, touche Siquet. Certes, c’est spectaculaire et le joueur du Cercle est dans les airs. Partant de là, on supporte le fait que le VAR ne soit pas intervenu en estimant que ce n’est pas une erreur claire et évidente de Nathan Verboomen. »