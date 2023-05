Franky Van der Elst évoque les deux meilleurs transferts de Genk

Le jeu offensif sous la direction de Wouter Vrancken est agréable à regarder et plusieurs joueurs se sont mieux mis en valeur.

Joseph Paintsil et Mike Trésor effectuent une grosse saison avec Genk et ne cessent d'impressionner les observateurs. Franky Van der Elst s'est exprimé dans le podcast 'Sjotcast' du Nieuwsblad au sujet du mérite de Wouter Vrancken dans la réussite de ces deux joueurs. "Wouter Vrancken développe une belle philosophie de jeu depuis plusieurs années. Avec Genk, l'entraîneur pratique un bon football et joue directement pour le titre. Si vous pouvez faire cela avec des équipes différentes, ce n'est plus une coïncidence. Les deux meilleurs transferts du KRC Genk ne sont même pas de nouveaux joueurs", déclare Van Der Elst.

Sous la houlette de Vrancken, ces joueurs s'épanouissent pleinement. Paintsil est extrêmement rapide et très orienté vers le but. L'attaquant peut faire très mal à l'adversaire grâce à courses dans le dos de la défense. Trésor joue un peu plus du côté gauche, mais il rentre régulièrement à l'intérieur et a la liberté de le faire. Ainsi, le jeu des Genkois est régulièrement imprévisible et les adversaires ont beaucoup de mal à s'y retrouver.