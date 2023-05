Un joueur prêté par le Standard ne reviendra pas à Sclessin

Si Ronny Deila cherche des ailiers pour la saison prochaine, il ne pourra pas compter sur le Français Mathieu Cafaro, qui devrait prolonger l'aventure du côté de Saint-Etienne.

Le Standard a validé son premier objectif de terminer la phase classique dans le top 8 et se bat désormais pour aller chercher la 5e place, synonyme de qualification pour les tours préliminaires de Conference League. Ronny Deila n'est pas encore entièrement certain d'être toujours en bord de Meuse la saison prochaine et attend des garanties sur le noyau et le mercato.

L'entraîneur norvégien a déjà dit vouloir voir de nouveaux ailiers rejoindre son groupe et Mathieu Cafaro, prêté à Saint-Etienne, aurait pu être l'un d'eux. Mais lors du stade de début de saison, le ton est monté entre les deux hommes, qui ne semblent plus vouloir travailler ensemble.

Le 30 juin prochain, Mathieu Cafaro en aura terminé avec son prêt à l'ASSE et sera de retour à Sclessin... de manière très provisoire. Le joueur de 26 ans serait très convoité chez nos voisins mais devrait prolonger l'aventure, et donc appartenir définitivement, à Saint-Etienne la saison prochaine. Selon "Le Progrès", l'option d'achat du joueur serait évaluée à 500.000€, le double de ce que le Standard avait déboursé pour s'attacher ses services.

Autre ancien du Standard et prêté par Everton, Niels Nkounkou est la véritable révélation de la seconde partie de saison des Verts. Il devrait, lui aussi, prolonger l'aventure à Sainté.