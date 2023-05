OFFICIEL : Vincent Kompany refuse le top anglais et opte pour la stabilité !

Vincent Kompany était un homme très demandé après la fantastique saison de Burnley, promu et champion de D2. Mais les Clarets n'étaient pas certains de pouvoir compter sur leur maître à penser en Premier League : plusieurs clubs, Tottenham en tête, espéraient débaucher Kompany dès cet été.

Il n'en sera rien : Kompany a officiellement prolongé jusqu'en 2028 à Burnley, soit un long contrat qui montre la confiance totale placée en lui par la direction des Clarets. Vince the Prince est là pour du long terme...ou coûtera une fortune au club qui souhaite l'attirer.

