"C'est une statistique importante pour moi" : Thibaut Courtois encore un peu plus dans la légende du Real Madrid

Le gardien des Diables Rouges a remporté la Copa del Rey avec le Real Madrid. Un trophée qui lui tenait à coeur.

Pour un compétiteur comme notre Thibaut Courtois national, chaque trophée compte. La Copa del Rey remportée samedi ne fait pas exception à la règle. Depuis son arrivée au Real il y a cinq ans, il s'agissait du seul trophée qui lui manquait (même s'il l'avait remporté il y a dix ans avec l'Atletico).

Sous les couleurs du Real Madrid, Courtois a donc déjà remporté la Coupe du Roi, la Liga, La Ligue des Champions, la Supercoupe d'Espagne et la Supercoupe d'Europe. Interrogé sur ce palmarès unique, le Limbourgeois est resté fidèle à lui-même : "C'est une statistique importante pour moi. Je suis encore jeune, on peut repartir de zéro, essayer de tout gagner encore une fois". On en reparle dans cinq ans ?