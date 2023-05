Le chiffre hallucinant qui montre l'efficacité de Janssen sur penalty avant son raté face à Genk

Vincent Janssen a raté le deuxième penalty de sa carrière lors du match entre l'Antwerp et Genk. Heureusement, cela n'a pas eu d'incidence sur le score final.

Vincent Janssen a raté un penalty ce dimanche et ça lui arrive rarement. En effet, le Néerlandais possède une statistique complètement dingue lorsqu'il s'agit des coups de pied de réparation : ce n'est que la deuxième fois de sa carrière qu'il en rate un. Les 29 autres sont tous allés au fond des filets et cette saison il était à six sur six.

Janssen est pourtant un spécialiste à onze mètres : "Cette semaine, j'ai réfléchi à ce que je ferais si nous obtenions un penalty. J'avais marqué en finale de Coupe, mais cette fois j'ai choisi le mauvais côté. Félicitations au gardien."

Heureusement pour lui, cela n'a pas changé le dénouement de la rencontre et les joueurs du Great Old ont décroché une victoire qui les a propulsés au sommet du classement devant leur adversaire du jour.