L'avenir de Roméo Lavia risque d'être bientôt questionné

Révélation de la saison du côté de Southampton, Roméo Lavia a progressé à pas de géant. Ce qui rentre en parfait contraste avec la situation sportive alarmante des Saints.

L'été dernier, Roméo Lavia a décidé de franchir le pas. Parti des jeunes d'Anderlecht pour poursuivre sa progression à Manchester City, l'ancien de Neerpede n'était jamais parvenu à faire ses premiers faits d'armes chez les A des Skyblues. Sans doute, à cause de la forte concurrence au sein de l'effectif de Pep Guardiola.

Le grand saut, un pari gagnant

Lavia prend alors la direction de Southampton, qui débourse pas moins de 12 millions d'euros pour l'attirer. Sous les ordres de Ralph Hasenhuttl, le Belge devient très vite un pion important, voire incontournable. Titularisé lors des 5 premiers matchs de Premier League, Lavia débute la saison en boulet de canon. Le "highlight", où il attire les regards du grand public, ce sera le 30 août dernier contre Chelsea, lorsqu'il enverra une frappe surpuissante secouer les filets d'Edouard Mendy.

Premier coup dur

Malheureusement, cette rencontre est également synonyme de coup d'arrêt. Blessé aux ischios face aux Blues, Lavia ne revient à la compétition que lors du mois d'octobre.

Il a beau rejouer quelques matchs, il ne fait pas partie de la sélection de Roberto Martinez. Sans doute, sans cette blessure, il aurait pu revendique sa place au Qatar, lui qui faisait partie de la présélection.

Diables Rouges : a new challenger has appeared

Lavia revient en force dans l'effectif de Southampton et enchaîne les bonnes prestations au milieu de terrain. En Premier League, il est titulaire indiscutable - n'étant remplaçant qu'à deux reprises depuis la fin décembre.

Ce statut lui ouvre alors les portes des Diables Rouges, en mars dernier. Mieux encore, Domenico Tedesco lui offre ses premières minutes lors de l'amical en Allemagne. A 19 ans, Roméo Lavia compte officiellement sa première cap en Diable.

© photonews

Pendant ce temps, à St-James Park...

Si la progression de Lavia impressionne, celle-ci rentre en contradiction avec la situation de Southampton. Ralph Hasenhuttl, coach à la résonance pourtant internationale, manque son début de saison sur le banc des Saints. C'est Nathan Jones qui le remplace. Il n'arrive pas à redresser la situatiuon et, en février dernier, est remplacé à son tour par Ruben Selles.

Sous la direction de l'Espagnol, et malgré l'arrivé d'un certain Paul Onuachu lors du mercato hivernal, Southampton continue de s'enfoncer. Depuis l'entrée en fonction de Selles, le bilan des Saints est catastophique : 8 défaites en 13 matchs, et un total de 9 points sur 39 possibles.

Embourbé dans les tréfonds du classement d'une Premier League à la course contre la relégation fortement instable, Southampton est coincé à la place de lanterne rouge. Ce lundi, après une nouvelle défaite contre Nottingham Forest, le club compte 8 points de retard sur le premier non-relégable, Everton, à seulement trois journées de la fin.

L'été sera chaud

Enfonçons une porte ouverte : Lavia n'a évidemment pas sa place en Championship. Le jeune joueur est en pleine progression et a montré cette saison des qualités dignes d'une équipe de très haut niveau. La preuve, avec sa première sélection chez les Diables Rouges.

Lavia sera donc, en cas de relégation de Southampton, l'un des noms à suivre lors du mercato estival.