L'heure de vérité arrive à grands pas pour Kevin De Bruyne

Auteur d'une saison à nouveau très remarquée dans un Manchester City qui tourne à plein régime, Kevin De Bruyne s'apprête à jouer les demi-finales de la Ligue des Champions face au Real Madrid. KBD a rendez-vous avec son destin.

Au début de saison, nous présentions Manchester City comme l'un des plus grands favoris à la victoire finale en Ligue des Champions. Les avis étaient mitigés. Certains pensaient bien que les Citizens, renforcés par l'arrivée du cyborg Erling Haaland, allaient de nouveau jouer un rôle de premier plan. D'autres, en revanche, s'amusaient à rappeler que jamais, Manchester City n'a remporté la coupe aux grandes oreilles et a souvent failli dans des moments charnières ces dernières saisons.

Manchester City, lancé à pleine vitesse

8 mois plus tard, les hommes de Pep Guardiola semblent plus forts que jamais. En pole position pour aller arracher un troisième titre de champion d'Angleterre d'affilée au nez et à la barbe d'Arsenal, Manchester City impressionne de plus en plus et semble monter continuellement en puissance. Si la claque infligée par Arsenal avec un De Bruyne en feu (4-1) en a laissé plus d'un pantois, que dire de la correction donnée au Bayern de Munich au match aller lors du tour précédent (3-0).

C'est peu de dire que cette équipe fait peur. Les mots d'un certain Wayne Rooney, légende de Manchester United, résonnent sans doute dans l'esprit de certains fans du Real : "City ne va pas battre le Real. City va détruire le Real."

La gloire attend De Bruyne

Pourtant, Manchester City a fait en une viliaine habitude le fait de faillir au pire des moments en Ligue des Champions. Les exemples récents sont douloureux. La finale perdue après un non-match face à Chelsea, puis la remontada cataclysmique face au Real.

Ce mardi, City peut commencer à prendre sa revanche sur le Real. Pour De Bruyne, c'est tellement plus que cela. C'est le moment de briller, de porter encore son équipe et de gravir une grande marche vers le titre suprême européen, le seul qui l'a toujours boudé dans sa carrière en club. Sorti blessé face à Chelsea et dépité face au Real les saisons précédentes, KDB semble lui aussi plus fort que jamais, prêt à jaillir et faire payer aux coéquipiers de Thibaut Courtois et Eden Hazard la monnaie de leur pièce.

C'est le moment ou jamais. Début de réponse ce mardi soir, 21h.