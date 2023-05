"La solution devait venir de De Bruyne"

Manchester City revient finalement de son déplacement au Santiago Bernabeu avec le point du nul. Les Citizens ont pu compter sur Kevin De Bruyne, auteur du but de l'égalisation.

"Manchester City a été dominant, mais quand le Real a poussé, il s'est montré plus dangereux. Après le 1-0 de Vinicius, le Real était en pleine confiance et on avait aussi le sentiment qu'il cherchait à faire une plus grande différence", a déclaré l'ancien joueur et désormais analyste sur Pickx Sports Wim De Coninck. "City a l'habitude d'avoir une énorme possession de balle et de toujours conquérir le ballon haut sur le terrain. Ils ne sont pas à l'aise lorsqu'il s'agit de défendre devant leur propre but. C'est ce qui a posé problème ces dernières années."

De Coninck s'est alors montré élogieux envers De Bruyne, acteur majeur de l'animation offensive de City. "A City, c'est surtout Kevin De Bruyne que j'ai vu. Tout le monde pensait que Haaland ferait la différence pour City, mais il a été superbement neutralisé par Alaba et Rüdiger. Il fallait que le but vienne de De Bruyne, sinon il n'aurait pas été marqué. De Bruyne a beaucoup couru en première mi-temps, mais on avait aussi l'impression qu'il n'avait pas tout à fait la tête au jeu. Mais ce but en deuxième mi-temps a tout compensé. Il a été le meilleur joueur de City."

L'analyste n'a pas non plus oublié la prestation de Thibaut Courtois. "Les arrêts qu'il a réalisés en première mi-temps, nous sommes tous tellement habitués à cela de sa part que nous commençons à penser que c'est normal. Mais ce tir de Rodri, par exemple, était vraiment dans le coin. C'était un très bon arrêt. Nous n'attendons rien d'autre de Courtois."